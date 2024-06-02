ハンギョドン　ビアジョッキ　ビールジョッキ　昭和レトロ　サンリオ

一見わからない程度の細かな傷はありますが、目立った傷や汚れはなく綺麗だと思います^_^中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致しますm(._.)mグラス/カップ/酒器...ビアグラス/ジョッキ素材...ガラス



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