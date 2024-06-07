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- ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールのご確認をお願い致します。新品商品につきお値下げ不可です。他のフリマサイトでも販売しておりますので、購入の前に必ずコメントお願い致します。❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.【商品説明】お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファとオットマンセット！座面幅は約130～170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。※※1梱包でのお届けです※※サイズ【商品サイズ】ソファ：130-170X78-113X64cmオットマン：59X49X29.5cm【商品重量】ソファ：15kgオットマン：4kg【梱包サイズ】ソファ：125X50X63cmオットマン：46X16X66cm【梱包重量】ソファ：16.5kgオットマン：5kgカラーブラウン、ダークブラウン素材構造部材：スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚中材：ウレタンフォーム生地組成：合成皮革(PVCレザー）その他完成品(脚のみ取り付け)【注意事項】※ご覧のモニターやブラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、若干異なる場合が御座います。※送料無料！北海道は別途【2,500円】頂きます。※沖縄その他離島は送料が高額になりお見積りにお時間がかかる兼ね合いでお取り扱いができません。※こちらの商品は発送までに1週間前後お時間をいただいております。ご理解いただける方のみお願いいたします。SH-07-VTCO
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