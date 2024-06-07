BoConcept ソファ 2.5人掛け

人気ブランドのボーコンセプトの2.5人掛けソファです。22年3月ごろに購入。引っ越しを機に出品します。背もたれのクッションに少し使用感があります。飲み物や食べ物をこぼしたことはないので目立った汚れはありませんが、あくまで中古ということをご理解ください。1〜3枚目が公式サイトの写真。4枚目以降が実物です。脚は取り外し可能です。ご質問等あればお気軽にコメントお願いします。※サイズおよび重量高さ:77cm幅:162cm奥行:87½cmシートの高さ:45cmアームレストの高さ:65cm脚の高さ:15cm重さ:43kgシート:2SKAGENファブリックのストライプ柄が、ベルベットのような効果で家具に高級感をプラスします。お客様が選択した家具の快適さとデザインを引き立てる、柔らかく耐久性に優れた生地です。#BoConcept#ボーコンセプト#ソファ#北欧



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