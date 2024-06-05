カリモク60 Kチェア 2シーター

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商品詳細
8年ほど前に購入しました。大変気に入っていましたが、引越しのタイミングで別品購入のため、出品します。なお、右側肘掛け部分に少し目立つ傷があります。ご了承の上、ご購入いただきますよう、お願いします。テイスト···アンティーク・クラシックカラー···ブラック主な張り地···人工皮革（合成皮革）
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