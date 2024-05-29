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カリモク60 オットマンのみ
商品番号 H44915543538
商品名

カリモク60 オットマンのみ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク60ロビーチェア用オットマンの出品です。オットマンのみです。ロビーチェアは別に出品してます。2017年頃購入カラー···ブラック
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