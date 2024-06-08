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生産終了 稀少 ウェッジウッド ダイナスティー プレート 皿 直径約17.5cm
商品番号 Q35297528155
商品名

生産終了 稀少 ウェッジウッド ダイナスティー プレート 皿 直径約17.5cm
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますWEDGWOODウェッジウッドDYNASTYダイナスティープレート　皿直径約17.5ｃｍ高さ約15ｍｍ皿立ては付属致しませんお皿/お椀/デザート食器...皿/プレートカラー...オレンジ素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸
http://narcologia.ru/goods/displease625431.html
http://narcologia.ru/goods/composite245354.html
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