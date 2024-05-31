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コトブキヤ　アーマードコアネクサス　ワンコインフィギュア2体セット
商品番号 Q43996226020
商品名

コトブキヤ　アーマードコアネクサス　ワンコインフィギュア2体セット
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コトブキヤ　アーマード・コア　ネクサスワンコインフィギュアシリーズセカンドシリーズ2体セットです＊バラ売り不可ナインボール　ブルーグレー　箱無しシークレット　ブルーグレー　箱無し暗所保管(ダンボールの中)だったので目立つ日焼けは無い様に見えます写真に写っている物で全てです古い物なので神経質な方のご購入はご遠慮ください◯発送はゆうパケットプラスを予定していますFromSoftwareARMOREDCORENEXUSフィギュア種類···コレクションフィギュア
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