徳永遊心　色絵花繋ぎ　8寸平皿

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商品詳細
徳永遊心 8寸 約24㎝の平皿です。とても人気のあるお品で、数回使用しましたが、その後は食器棚で保管していました。作家さんの手仕事であるため、小さな黒点や窪みなどがあります。また、中古品であることから気づかないスレなどもあるかもしれません。ヒビやカケなどはありません。ご了解いただける方はご検討よろしくお願いいたします。
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