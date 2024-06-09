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徳永遊心　色絵花繋ぎ　8寸平皿
商品番号 O82888849024
商品名

徳永遊心　色絵花繋ぎ　8寸平皿
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

徳永遊心　8寸　約24㎝の平皿です。とても人気のあるお品で、数回使用しましたが、その後は食器棚で保管していました。作家さんの手仕事であるため、小さな黒点や窪みなどがあります。また、中古品であることから気づかないスレなどもあるかもしれません。ヒビやカケなどはありません。ご了解いただける方はご検討よろしくお願いいたします。
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