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ギターアンプ　YAMAHA　JX-35 出力30W ゴールド
商品番号 L63103307593
商品名

ギターアンプ　YAMAHA　JX-35 出力30W ゴールド
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期保存のビンテージ品です。通電します。貴重なゴールド色です。【状態】通電確認済みですが現状品として出品します。全ての動作確認が出来ていない事傷、汚れがある事メンテナンス前提での購入をお願い致します。コンディションは写真でご確認ください。取扱説明書です。https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/0/316030/jx35_ja.pdf#yamaha#ヤマハ#ギターアンプ　#ギター　#楽器
http://narcologia.ru/goods/cryptographic813637.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring652996.html
http://narcologia.ru/goods/septet109419.html
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