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マリメッコ　marimekko カップ2つセット　ウニッコ柄
商品番号 H82353773508
商品名

マリメッコ　marimekko カップ2つセット　ウニッコ柄
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリメッコのカップ2つセットです。購入後、使う機会がないまま食器棚に保管していたものです。食器棚に入れるために水洗いしております。実際使用しておりませんが、箱から出して保管していたものですので、細かいことが気になる方はご遠慮下さい。箱はないです。※購入前にプロフィール確認お願いします※追加のお写真など、何か気になることがあればお気軽にコメントください※お値下げ不可ですマリメッコmarimekkoラテマグ湯呑みコップカップ
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