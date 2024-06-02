マリメッコ　marimekko カップ2つセット　ウニッコ柄

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マリメッコのカップ2つセットです。購入後、使う機会がないまま食器棚に保管していたものです。食器棚に入れるために水洗いしております。実際使用しておりませんが、箱から出して保管していたものですので、細かいことが気になる方はご遠慮下さい。箱はないです。※購入前にプロフィール確認お願いします※追加のお写真など、何か気になることがあればお気軽にコメントください※お値下げ不可ですマリメッコmarimekkoラテマグ湯呑みコップカップ