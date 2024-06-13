二段ベッド 2段ベッド スチール耐震ベッドシングルパイプベッド大人用可子供ベッド

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商品詳細
商品名マッサージベッドサイズ（尺寸）使用時：幅195cmｘ奥行73cmｘ高さ43-61.5cm収納時：幅86cmｘ奥行54cmｘ厚み13cm重量：13kg耐荷重：90kg素材PVC（合成レザー）、ウレタンフォーム、天然木商品の説明：★【折りたたみができて持ち運び簡単！】重さは13kgだから、女性でも楽に持ち運べます。折りたたむと軽自動車にも積み込みができます。★【50秒ぐらいで組み立てられる！】この折りたたみベッドは、50秒足らずに折りたたむ状態から組み立てられます。★【7段階の調節が可能！】高さ43cm～61.5cm、最大幅195cm、施術をなさる方の身長に合わせることができて、無理のない最も力が伝わりやすい体勢で施術できるようになります。★【アームレスト付き、楽な姿勢でリラックスできる！】優しい触感のウレタン入り腕置きで、肩回りの力を抜き、腕も心地よく休められます。★【首を圧迫しない！】首の部分は角度調節可能なので、お客様の一番楽な姿勢をご提供できます。
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