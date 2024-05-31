ファイヤーキング　Dハンドル　1950 ベージュ年代

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商品詳細
ファイヤーキングアイボリーDハンドルシェービングマグフラットボトム人気のファイヤーキングアイボリーDハンドルマグです表面のツヤは良好、ご使用の支障となるようなヒビ・カケはありません。●刻印OVENFire-KingGLASS●年代1950年代カラー···ベージュ
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