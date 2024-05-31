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ファイヤーキング　Dハンドル　1950 ベージュ年代
商品番号 S58627820295
商品名

ファイヤーキング　Dハンドル　1950 ベージュ年代
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキングアイボリーDハンドルシェービングマグフラットボトム人気のファイヤーキングアイボリーDハンドルマグです表面のツヤは良好、ご使用の支障となるようなヒビ・カケはありません。●刻印OVENFire-KingGLASS●年代1950年代カラー···ベージュ
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