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カシオプリヴィア　CASIO Privia キーボードケース　88￼鍵
商品番号 Q46131859420
商品名

カシオプリヴィア　CASIO Privia キーボードケース　88￼鍵
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシオプリヴィア　CASIOPriviaキーボードケース　88鍵　純正ソフトケース自宅保管品です。写真にあるように、外側にシミ、色褪せがありますが、内側はキレイです。発送は折り畳んでの簡易包装となります。宜しくお願いいたします。外形寸法：(幅)143×(高さ)31×(奥)19センチ#カシオプリヴィア　#Privia#CASIOPrivia#鍵盤楽器#キーボードケース　#電子ピアノケース#純正ソフト
http://narcologia.ru/goods/sepulchral191532.html
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