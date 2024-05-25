スパイダーマン　テレフォン　電話

電話がかかると音楽が鳴り、スパイダーマンがおしゃべり＆動き出します！！普通の呼び出し音へも切替可能です。電話が待ち遠しくなるアイテム♪■サイズ(約)：H29×W25×D22cm■付属品：モジュラー線■電池が必要です。(単２ｘ４本 別売り)※必ず購入前に在庫の確認をコメント欄にてお問い合わせください。値下げには対応しておりません。何卒ご了承ください。フィギュア種類···アクションフィギュアフィギュア種類···その他フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男素材···その他スケール···ノンスケール



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