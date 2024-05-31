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ニチハン　マガジンラック　状態良い　最安値✨
商品番号 B56971613018
商品名

ニチハン　マガジンラック　状態良い　最安値✨
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニチハンマガジンラック　先週友達から貰った物です✨高さ一番高いとこで　36一番低いとこで46横幅40奥行き27レトロな風合いがすごくいいです！状態は画像でご確認ください！結構綺麗で艶もあります✨目立ちませんが、取りきれない汚れもありましたので写真にてご確認くださいませ。プチプチで包んでの簡易梱包です！
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