ニチハン　マガジンラック　状態良い　最安値✨

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商品詳細
ニチハンマガジンラック 先週友達から貰った物です✨高さ一番高いとこで 36一番低いとこで46横幅40奥行き27レトロな風合いがすごくいいです！状態は画像でご確認ください！結構綺麗で艶もあります✨目立ちませんが、取りきれない汚れもありましたので写真にてご確認くださいませ。プチプチで包んでの簡易梱包です！
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