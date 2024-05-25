掛け軸 光林 六字御名号 南無阿弥陀仏 絹本 仏事 希少 軸装 掛軸 美品 ...

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掛け軸光林六字御名号南無阿弥陀仏絹本仏事希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）394×1251ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 光林 六字御名号 南無阿弥陀仏 仏事 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 書 書道 鑑定団 茶道具 茶掛け 茶掛#掛け軸#掛軸#書#仏事#仏教#六字名號#六字名号#六字御名號#六字御名号#光林#南無阿弥陀仏#法事#法要#お彼岸#お盆#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸