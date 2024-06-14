ミスドのトレー、おさむグッツ

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お皿/お椀/デザート食器...皿/プレートカラー...ピンクミスドのオフホワイトとピンク系のトレー各2まいずつです。家族皆さんで、使用出来ますよ自宅保管ですので、光の当て方で小さいスレが見えます、4枚での、購入の為、格安にしております。バラ売りはしておりません。また、手鏡、小物いれはオマケとして同梱致します。納得しての、お取りひきでお願い致します。