福禄寿 三星像（福星・禄星・寿星）三体一組の神

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知人宅の整理中に出てきた物の為、購入時期等の詳細は不明です。調べた限りでは福禄寿三星像のようです。当方商品に対する知識が御座いませんので画像にてご確認下さい。材質不明。逆さまにすると内部で少し砂が落ちる様な音がします。内部で微小な破損があるのか元々なのか不明です。□寸法高さ：一番高い所で約26cm幅 ：約26cm重さ：約2,131g