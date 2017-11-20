四国八十八ヶ所 御朱印 掛け軸

四国八十八ヶ所巡礼満願御朱印集印譜仕上げ軸完成品四国八十八ヶ所第1番霊場「霊山寺」から第88番「大窪寺」までの88ヶ所と「高野山奥の院」で墨書き・御朱印を頂き、それを綺麗に高価な表装をした納経軸です。【状態】掛け軸として使用したことはなく、桐箱に入れた状態で保管していました。経年のシミが何ヶ所かございます。写真でご確認の上ご検討お願い致します。⚠️木箱に名前記入あり桐箱、外箱付き軸丈縦200㎝幅 67㎝素人採寸による誤差ご了承下さい。形式···掛け軸・掛軸主題···宗教・神話



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