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ロイヤル ドルトン バニキンズ 2種4点セット
商品番号 H15015286322
商品名

ロイヤル ドルトン バニキンズ 2種4点セット
ブランド名 ロイヤルドルトン
特別価格 税込 1,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#モモス食器出品カラー...ホワイト素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸もし気に入られたのがございましたら、1点からでもセットを組み直しますので、お申し出ください。※プレート1枚直径20cm※ボウル3個直径4.8cm、高さ4.9cm子どもが小さな頃、愛用していました。食洗機にもバンバン放り込み、ここ数年は使用頻度も減りましたが、30年以上もザツに使用し、割れもせず、ヒビも入らず、さらにプリントも、擦れもなく綺麗なまま(ボール2点は少し剥げています)、さすがロイヤルドルトン、衝撃に強いボーンチャイナだけある！と感心しています。ボール2点以外は美品です。お子様用にぜひ！
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