ファイヤーキング　2000 ジェダイ キャセロール

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商品詳細
アンカーホッキング社が2000年に限定復刻生産した「FireKing2000」シリーズのキャセロールです。サイズは写真にてご確認下さい。オーブンに対応してますので、調理してそのままテーブルに置いても素敵です。ツヤがある美品ですが多少の経年劣化はありますのでご了承ください。カラー···グリーン素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/freezer702998.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation474224.html
http://narcologia.ru/goods/capitation676908.html
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