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ファイヤーキング　2000 ジェダイ キャセロール
商品番号 B45320318546
商品名

ファイヤーキング　2000 ジェダイ キャセロール
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンカーホッキング社が2000年に限定復刻生産した「FireKing2000」シリーズのキャセロールです。サイズは写真にてご確認下さい。オーブンに対応してますので、調理してそのままテーブルに置いても素敵です。ツヤがある美品ですが多少の経年劣化はありますのでご了承ください。カラー···グリーン素材···ガラス
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