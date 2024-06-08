ステンレス音楽チェア　ヴァイオリン　バイオリン　椅子　サイドチェア

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商品詳細
ステンレス音楽チェアヴァイオリン購入価格77000円※ステンレス製オリジナルチェア。ステンレスなので錆びにくく、高級感のある音楽チェアシリーズ。硬いステンレスをデザイン化するには高度な技術が必要です。日本の作家が１点１点ハンドメイドで製作するこのチェアは美術品としても価値の高い商品です。リビングで、エントランスで、演奏会で、このチェアの魅力と存在感をお楽しみ下さい。●サイズ／ 座面の高さ約47cm 座面約Φ27cm 背もたれ部約57×26cm●材質／ステンレス●座面生地／国内生産参考までにhttps://item.rakuten.co.jp/sutekihiroba/87586035/飾っておいただけで、未使用なので状態は綺麗です。しかし、家庭内保管なので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/perforce431265.html
http://narcologia.ru/goods/moped493068.html
http://narcologia.ru/goods/reflector760764.html
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