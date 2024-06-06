ウエッジウッド ワイルドストロベリー黒壺 カップ＆ソーサー

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義母からの頂き物ですが使用しないのでお譲りします。義母の自宅にて保管されていたものです。小傷や淵のところに擦れがあります。写真を載せておりますのでご判断くださいますようお願い致します。ワイルドストロベリーはウェッジウッドを代表するアイコニックパターンとして、永きに渡り世界中から愛されています。可愛らしいイチゴのデザインは女性に喜ばれ、殿堂入りのギフト食器といえます。裏側には黒壺のマークがあります。箱はありません。丁寧に梱包してお送り致します。#ウエッジウッド#WEDGWOOD#ワイルドストロベリー#ティーカップ#カップ#カップ＆ソーサー#食器お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)