ウェッジウッド　WEDG WOOD マグカップ

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商品詳細
新品未使用で、特に気になる傷や汚れなどはございませんが、箱が少し汚れています。状態は写真をご確認ください。【サイズ】口径約7cm、高さ約8.4cmご理解の上、ご購入の程宜しくお願い致します(o^^o)
http://narcologia.ru/goods/capitation623308.html
http://narcologia.ru/goods/preference316038.html
http://narcologia.ru/goods/stair688500.html
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