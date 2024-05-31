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ウェッジウッド　WEDG WOOD マグカップ
商品番号 M26178070668
商品名

ウェッジウッド　WEDG WOOD マグカップ
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用で、特に気になる傷や汚れなどはございませんが、箱が少し汚れています。状態は写真をご確認ください。【サイズ】口径約7cm、高さ約8.4cmご理解の上、ご購入の程宜しくお願い致します(o^^o)
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