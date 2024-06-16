オットマンサイズ：約70㎝×65㎝×36㎝カラー：レッド数年前に購入しましたが、オットマンや椅子としては使用する機会がなく部屋の隅に眠っていたものです。綺麗な状態だと思いますが、感覚は個人差がありますので敏感な方はお控え下さい。#スツール#椅子値下げ不可



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