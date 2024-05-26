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- ビンテージ 未使用 ササキクリスタル スロバキア ワイングラス 24%PbO
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商品詳細
グラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)ビンテージのササキクリスタルワイングラスです。シールは2枚取れていますが、未使用で新品の様です。スロバキアクリスタルのとても美しいカットです。写真を沢山撮りましたので、ぜひご覧下さいませ。気持ち良くお使い頂けるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/tenet138363.html
http://narcologia.ru/goods/waveform642017.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy477953.html
ビンテージ 未使用 ササキクリスタル スロバキア ワイングラス 24%PbO
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