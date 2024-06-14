バリ雑貨　真鍮のボウル　アンティーク

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水を入れての使用は出来ません。お部屋をアジアンリゾート風にしてみてはいかがですか？バリスタイルな家具やモダンな家具とも相性がよくシックに決まります。お好みのアイテムを入れて、テーブルや棚などの上に飾ってください。他にもバリ雑貨出品しているので、よろしかったら見てみてください！#バリ雑貨#バリ#アジアン#アジアンリゾート#アンティーク