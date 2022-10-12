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- ケニア産 動物とテーブルのセット 木製
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商品詳細
5年前にケニアの市場で購入したものです。椅子に座っている動物たちと、テーブルのセットです。（ゾウ、キリン、シマウマ、サイ、チーター）全て木製です。種類···彫像・胸像素材···木製テイスト···カントリー風、ナチュラル高さ···～19.9cm#置き物#民族#雑貨#インテリア
http://narcologia.ru/goods/smear265404.html
http://narcologia.ru/goods/flight845828.html
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