人形　天然石　彫刻　彫像　オブジェ　置物　インテリア　アンティーク　工芸　美術品

アンティークビンテージの天然石彫刻のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。 #gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの人形商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク ビンテージ 人形 天然石 彫刻 彫像 オブジェ 置物 インテリア 欧州 工芸品 美術品 西洋彫刻 ヨーロッパ 美術 現代アート イタリア モダン お洒落 海岸風 インテリア ガラス工芸 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス ドイツ 北欧 暮らしの道具 MoMA 646901253



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