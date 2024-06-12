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- 【未使用】ARABIA ムーミン デコツリー パパ ママ 2枚セット 廃盤
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商品詳細
【未使用】ARABIAムーミンデコツリーパパママ2枚セット廃盤未開封品です。＊パパの方にほんの小さい白点が購入時よりあります★アラビアムーミンイッタラマリメッコリサラーソン鹿児島睦さん陶器一点物などコレクションの一部整理の為、レアな物も沢山ありますので出品していきます。ほとんどが未使用品で大切に保管されていたものです。★即購入ＯＫです。（他出品単位の追加同送の場合は、お値引きします。その時は、まとめて専用にしますのでご購入前にコメントお願いします。）★非喫煙者・ペットなしです。★発送は宅急便でしますので安心です。#アラビア#イッタラ#マリメッコ#北欧#アラビアムーミンマグ
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