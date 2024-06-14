北欧 クリスマスツリー 150cm

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商品詳細
北欧クリスマスツリー本体のみサイズ150cmヌードツリー（松ぼっくり付き）150cm（画像8ページ参照）※画像1は、180cmモデルです。※注意※→台座が（足）がありません。オーナメントなどは付きません。ツリー本体のみの出品になります。とても可愛く、自然な感じの色合いです。ブルックリン、ナチュラル、ホワイト系、どんなお部屋にも合うと思います。神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮ください。
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