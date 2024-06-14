ステンドグラス 木枠 ブラックフレーム ディスプレイ 壁掛け アンティーク

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【英国アンティーク】ステンドグラス（アンティーク枠） VC-TO-SG38



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イギリス アンティーク ステンドグラス/木枠/ガラス窓/採光/フレーム/窓枠/建具【おしゃれな幾何学模様】N-697



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ステンドグラス木枠ブラックフレームディスプレイ壁掛けアンティーク壁飾り雰囲気のあるダメージシャビー306668■商品説明アンティークの風合いが美しい、趣溢れるステンドグラス窓。シンプルなデザインとブラックの木枠が相まって、とてもクラシカルでシックな雰囲気。壁に立てかけてインテリアとして飾ったら一気に絵になりますね。光が当たればなお美しいことでしょう。ステンドグラスのデザインは、縦長の枠の上部に紫のリボンに大きな花が一輪というシンプルなもの。目線が自然と上に向きますので、それを計算して雑貨やディスプレイをしてみると、素敵な空間になると思います。■商品詳細【サイズ(cm)】幅：41厚さ：4高さ：99【素材】ガラス■コンディション木部に朽ち、ダメージがあります。アンティーク物になりますので、ダメージを風合いとしてご理解いただき、お楽しみいただける方におススメです。※こちらの商品は年代物になりますので、全体的に経年によるキズや汚れがございます。コンディション画像は、目立つ部分を抜粋して撮影しておりますが、全体的なキズや汚れは年代物の風合いとしてご理解ください。※中古品につき画像には写りきらないキズや汚れのある場合がございます。※ご使用のディスプレイ環境により色や明るさに若干違いの出る場合があります。※必ずコンディションを確認しご不明点はお問い合わせください。主な素材...ガラス・クリスタルテイスト...アンティーク、レトロ、西海岸・マリン風