オウム　スタンド　インテリア　オブジェ　置物

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪こちらは、スタンド式のオウムです。材質はポリレジン、スチールです。大きさは、W15cm×D11cm×H51.5cmです。スタンド枝に止まっています。輸入商品のため、多少塗装仕上げが粗い箇所もあります。ご了承ください。在庫1点のみになり、お店でも販売しているため、売り切れ次第販売終了します。他にも、いろいろなインテリア雑貨を取り揃えていますので、ぜひご覧ください♪#インテリア雑貨#雑貨屋さん#置物#オウム#スタンド#可愛い#インテリアオブジェ
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