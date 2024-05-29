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【美品】木彫り　彫刻　彫像　人形　置物　インテリア 　欧州　工芸品　美術品　M7
商品番号 C77611912384
商品名

【美品】木彫り　彫刻　彫像　人形　置物　インテリア 　欧州　工芸品　美術品　M7
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 11,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージの木彫りオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの人形商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク　ヴィンテージ　西洋彫刻　彫刻　美術品　人形　木彫り　彫刻　彫像　置物　オブジェ　ヨーロッパ　インテリア　美術　現代アート　イタリア　工芸品　お洒落　海岸風　インテリア　ヨーロッパ　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　フランス　ドイツ　北欧　暮らしの道具　MoMA　3530H05223
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful239451.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit922586.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture310641.html
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