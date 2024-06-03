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- 290ボテチーノフィオリート（大理石端材プレート）
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商品詳細
イタリア産大理石。フィオリートとは『花が咲く』の意味だそうです。ベージュ〜明るめのベビーピンクを基調に、クリーム色の斑が花が咲き乱れたように広がっている模様が特徴です。画像1~9枚目は表、10枚目は裏です。側面にマーカー跡、角に欠けがあります。お部屋やお店の雰囲気作り、什器、彫刻や小品の展示台やジュエリーのディスプレイ、撮影小物、植物の台などにいかがでしょうか。約10×67.5cm厚み:約24mm重量:約4.9kg※お手数ですが、プロフィール欄を必ずご一読くださるようお願いいたします。※最初から可能な限り安くしていますので、１品のみでの値引きはご容赦ください。まとめ買いされる場合には送料を再計算します。
http://narcologia.ru/goods/diamond335958.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose642840.html
http://narcologia.ru/goods/freezer848598.html
290ボテチーノフィオリート（大理石端材プレート） - 置物
290ボテチーノフィオリート（大理石端材プレート） - 置物
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石材紹介】ボテチーノフィオリート | 石茂 ㈱芳村石材店
290ボテチーノフィオリート（大理石端材プレート） - 置物
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ボテチーノフィオリート イタリア産ベージュ系大理石のご紹介 | 建築 ...
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290ボテチーノフィオリート（大理石端材プレート） - 置物
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