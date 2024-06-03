

290ボテチーノフィオリート（大理石端材プレート） - 置物



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石材紹介】ボテチーノフィオリート | 石茂 ㈱芳村石材店



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ボテチーノフィオリート（本磨き） | 株式会社サンセキ



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ボテチーノフィオリート イタリア産ベージュ系大理石のご紹介 | 建築 ...



ボテチーノフィオリート イタリア産ベージュ系大理石のご紹介 | 建築 ...

イタリア産大理石。フィオリートとは『花が咲く』の意味だそうです。ベージュ〜明るめのベビーピンクを基調に、クリーム色の斑が花が咲き乱れたように広がっている模様が特徴です。画像1~9枚目は表、10枚目は裏です。側面にマーカー跡、角に欠けがあります。お部屋やお店の雰囲気作り、什器、彫刻や小品の展示台やジュエリーのディスプレイ、撮影小物、植物の台などにいかがでしょうか。約10×67.5cm厚み:約24mm重量:約4.9kg※お手数ですが、プロフィール欄を必ずご一読くださるようお願いいたします。※最初から可能な限り安くしていますので、１品のみでの値引きはご容赦ください。まとめ買いされる場合には送料を再計算します。