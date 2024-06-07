AVON アンティーク時計型香水瓶

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商品詳細
テイスト...アンティーク主な素材...ガラス2001年頃に購入した、1970年代アメリカAVON社製の時計型香水瓶です。中身は入ってません。高さ11.5cm幅7.3cm奥行3.5cmです。
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http://narcologia.ru/goods/composite334854.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful906851.html
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