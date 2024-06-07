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AVON アンティーク時計型香水瓶
商品番号 Q12482074951
商品名

AVON アンティーク時計型香水瓶
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト...アンティーク主な素材...ガラス2001年頃に購入した、1970年代アメリカAVON社製の時計型香水瓶です。中身は入ってません。高さ11.5cm幅7.3cm奥行3.5cmです。
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