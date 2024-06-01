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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。以前白川郷か木曽路の民芸店で購入した物です。山葡萄だったかと思います。以前我が家を半年程ギャラリーにした時飾りました。サイズ縦×横×奥行き (最大)約3'.5㎝×約37.5㎝×約25㎝とても固いしっかりしたツルを編んだ物ですから左右完全な対称ではありません。ゆうゆう便かららくらく便に変更する場合があります。リサイクルの梱包材を使用する場合があります。ご理解、ご了承頂けます方にお譲りしたいと思います。
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