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【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
商品番号 V16192390067
商品名

【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

廃棄されるはずのコーヒー抽出かすから作られた、エスプレッソカップ\u0026ソーサーです。自宅用に複数購入しましたがこちらは使わなかったので新品未使用で出品致します!!定価:¥3,520カップとソーサーからコーヒーのいい香りが少しします☆コーヒーで作られたカップでコーヒーを飲むという不思議な体験ですが、環境にも優しく、使い勝手もいいので愛用しています(*^^*)形状の都合上、外袋はへこみなどがあります。お写真のご確認をお願い致します!!NC#エスプレッソ#カップ#コーヒー#おしゃれ#かわいい#カフェフォルム#エコ
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