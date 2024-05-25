- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- 【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
廃棄されるはずのコーヒー抽出かすから作られた、エスプレッソカップ\u0026ソーサーです。自宅用に複数購入しましたがこちらは使わなかったので新品未使用で出品致します!!定価:¥3,520カップとソーサーからコーヒーのいい香りが少しします☆コーヒーで作られたカップでコーヒーを飲むという不思議な体験ですが、環境にも優しく、使い勝手もいいので愛用しています(*^^*)形状の都合上、外袋はへこみなどがあります。お写真のご確認をお願い致します!!NC#エスプレッソ#カップ#コーヒー#おしゃれ#かわいい#カフェフォルム#エコ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral945732.html
http://narcologia.ru/goods/financier255860.html
http://narcologia.ru/goods/stage499897.html
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
http://narcologia.ru/goods/sepulchral945732.html
http://narcologia.ru/goods/financier255860.html
http://narcologia.ru/goods/stage499897.html
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー
【kaffee form】カフェフォルム☆エスプレッソカップ\u0026ソーサー