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マイセンフラワーベース
商品番号 T55143612406
商品名

マイセンフラワーベース
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイセンの金彩花紋花瓶となります。原産国　ドイツ素材　　磁器サイズ　口径7.5cm　　　　高さ　20cm　　　　上部　5cm　　　　下部　15cm幅　　　20cm　　　　いづれも実寸です絵柄　　五つ花　　　　色は写真をご参考　　　　下さい。箱、栞　有り。新品未使用品です。割れ物、かつ高価商品でありますので返品はご容赦下さい。この度お値下げ致しました。
http://narcologia.ru/goods/Stanford475173.html
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