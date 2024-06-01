マイセンフラワーベース

マイセンの金彩花紋花瓶となります。原産国 ドイツ素材 磁器サイズ 口径7.5cm 高さ 20cm 上部 5cm 下部 15cm幅 20cm いづれも実寸です絵柄 五つ花 色は写真をご参考 下さい。箱、栞 有り。新品未使用品です。割れ物、かつ高価商品でありますので返品はご容赦下さい。この度お値下げ致しました。



マイセン（Meissen） ビンテージフラワー3 04c006／50034 ベース（花瓶） 14cm チューリップ



花瓶 | ドイツの名窯 マイセン 公式オンラインショップ



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