- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- インテリア小物
- >
- 置物
- >
- ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
TokyoDisneylandミニープランターディズニー鉢植えディズニー鉢ディズニー植木鉢東京ディズニーランドの時のプランターです。古い割にとてもキレイかと思います。鉢裏のロゴ少し消えてます。ヒビ、欠けはないと思います。是非宜しくお願い致します。昔のややスリムなミニーちゃんです。ガーデンでフラワーポットやお部屋のインテリアや小物入れや傘立てにいかがでしょう。ずーとリビングに置いてました。観賞用です。使用した事はありません。未使用ですが、古いです。新品ではありません。ご了承頂ける方、是非宜しくお願い致します。サイズ高さ、リボンの先端まで28㎝最大幅、22㎝プランター直径12㎝・ディズニーキャラクターグッズ・ディズニーガーデニング・ディズニーインテリア・ディズニーレア・ディズニー激レア
http://narcologia.ru/goods/injure268267.html
http://narcologia.ru/goods/freezer136598.html
http://narcologia.ru/goods/pompous143623.html
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
http://narcologia.ru/goods/injure268267.html
http://narcologia.ru/goods/freezer136598.html
http://narcologia.ru/goods/pompous143623.html
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア