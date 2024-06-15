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ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
商品番号 R82480692146
商品名

ディズニー ミニー プランター 未使用 激レア
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 5,467 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TokyoDisneylandミニープランターディズニー鉢植えディズニー鉢ディズニー植木鉢東京ディズニーランドの時のプランターです。古い割にとてもキレイかと思います。鉢裏のロゴ少し消えてます。ヒビ、欠けはないと思います。是非宜しくお願い致します。昔のややスリムなミニーちゃんです。ガーデンでフラワーポットやお部屋のインテリアや小物入れや傘立てにいかがでしょう。ずーとリビングに置いてました。観賞用です。使用した事はありません。未使用ですが、古いです。新品ではありません。ご了承頂ける方、是非宜しくお願い致します。サイズ高さ、リボンの先端まで28㎝最大幅、22㎝プランター直径12㎝・ディズニーキャラクターグッズ・ディズニーガーデニング・ディズニーインテリア・ディズニーレア・ディズニー激レア
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