レザーウォレット　星　★アメカジ★ ウォレットチェーン

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カラー···ブラック素材···本革レザーウォレットサイズ:FREE縦10.5cm×横19cm×奥行3cm素材:COWLEATHER100%定価:48400円⚠️正規品ですが、箱や袋などはございません。2021年に購入10回程度使いましたので、少し表面に小傷が入ってます。気になる方はお控えください。それから約一年ずっと使わず袋に入れっぱなしで使っておりません。お値段ご相談に乗りますので、お気軽にコメントお待ちしております。