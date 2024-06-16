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本革製ベルト アルズニ レザークラフト
商品番号 H32812947195
商品名

本革製ベルト アルズニ レザークラフト
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表記34幅38mmウエストサイズ約80～90cmレザーブランドアルズニのベルト高品質の日本製大きな傷みありません革は分厚くしっかりしていますバックルはスナップで取り外しできます
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