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Milagro　ミラグロ　グレイス　薄型2つ折財布
商品番号 T13078676358
商品名

Milagro　ミラグロ　グレイス　薄型2つ折財布
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Milagroミラグログレイス薄型2つ折布財布ご覧いただきありがとうございます。12000円で購入した財布です。自宅で箱のまま保存してました。良かったらよろしくお願いします。サイズ(cm)...(縦)10.2ｃｍ×(横)9.2ｃｍ×(厚さ)1,8ｃｍ※概算カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...二つ折り
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