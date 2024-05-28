Milagro　ミラグロ　グレイス　薄型2つ折財布

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商品詳細
Milagroミラグログレイス薄型2つ折布財布ご覧いただきありがとうございます。12000円で購入した財布です。自宅で箱のまま保存してました。良かったらよろしくお願いします。サイズ(cm)...(縦)10.2ｃｍ×(横)9.2ｃｍ×(厚さ)1,8ｃｍ※概算カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...二つ折り
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