本革ヴィンテージリングベルト、ハードロック、ロカビリー、ウエスタン

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商品詳細
80年代の本革ヴィンテージリングベルトです♪本革のシンプルで格好いいリングベルトです♪デザインレザーベルトにリング付いております。古い物なので多少色落ちなどありますが逆にヴィンテージ感が出てかっこいいです♪バイカー、ロッカーズ、ロカビリー、アメカジウエスタン、ハードロック、メタル、などお好きな方是非いかがでしょうか？必ずプロフィールをお読み頂いてからご購入下さい♪中古品につき使用感がありますのでご了承頂ける方ご検討下さい♪ヴィンテージ#レトロ#vintage#ビンテージ#70s#80s#90s#昭和レトロ#ニット#古着男子#古着女子#レザージャケット#デザインニット#スタッズベルト#古着#下北沢#パンク#鋲ベルト#ハードコアパンク#スケーター#ロカビリー#バイカー#メタル#ハードロック
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