7C369/ダンヒル/ベルト/リバーシブル/レザー/ゴールド金具/ブラック/黒

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ご覧頂きありがとうございます^_^こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。★商品詳細★【Dunhill/ダンヒル】ダンヒルのレザーベルトです(*'▽')dunhillのｄロゴのバックルが目を惹くお品(⌒∇⌒)ファッションの1ポイントにオススメです♪▼サイズ表記サイズ 100㎝/40インチ全長約102.5㎝幅約2.8㎝留め具～穴まで約80㎝～89.5㎝(5穴調節)バックル縦約3.2㎝横約4.2㎝※素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。▼仕様外観-内観-▼シリアル22▼付属品-▼状態外観USED品のため、少々の擦れ小傷・レザー特有のシワ・ヨレ、コバ部分の微細な剥がれ・汚れ、少々の穴の広がり、金具部分の擦れ小傷やくすみ汚れや色褪せ等はございますが、その他目立ったダメージはなく、まだまだ末永くご使用して頂ける状態です★▼備考目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)#dunhill#メンズベルト#ブラウン#茶#ロゴ