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80s overkill tシャツ
商品番号 H38034592347
商品名

80s overkill tシャツ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖、裾シングルステッチ使用感はありますが、着用に問題はありません。バンドtスラッシュメタルMETALLICASLAYERMEGADEATHANTHRAXEXODUSTESTAMENTANNIHILATORDESTRUCTIONSODOMKREATORSlipnotMarilynMansonvintageなどが好きな方におすすめです。
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