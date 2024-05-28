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90s DOGTOWN Tシャツ Lサイズ バーガンディ
商品番号 Q36372585110
商品名

90s DOGTOWN Tシャツ Lサイズ バーガンディ
ブランド名 ドッグタウン
特別価格 税込 4,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベニスタグ90sのDogtownになります。２年程前、都内の古着屋で２万円程で購入して数回着用しました。古着としての状態は良好だと思います。写真にて判断お願い致します。中古品の為、ご理解ある方のみご購入よろしくお願いします。着丈69cm身幅54cm※素人寸法になりますドッグタウン90svenicemadeinusa.90年代のvintage。DOGTOWNのヴィンテージTシャツ○Serialkillerや、FUCT、hookups、POWELLPERALTA、zorlac、santacruz、oldstussy、tommyguerrero、TONYHAWK、BONES、ZORLAC、pushead、vans、shorty's、Jimmy'z、ANTIHERO、ALVA、などお好きな方にオススメ。
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