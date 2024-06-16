新品　一枚革　蛇革パイソンシャイニング黒ラウンドファスナー長財布

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商品詳細
カラー···ブラック男女問わず人気デザイン●アイテム:ラウンドファスナー長財布一枚革12枚カード●色： シャイニングブラック●サイズ縦：10cm横：19cmマチ：2.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 パイソン蛇革●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。
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