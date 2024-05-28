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Fate FGO ギルガメッシュ 缶バッジ　タワレコ　冬祭り　AGF
商品番号 B92626439525
商品名

Fate FGO ギルガメッシュ 缶バッジ　タワレコ　冬祭り　AGF
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Fateextraタワーレコード　コラボ　ワダアルコ描き下ろしアニメイトガールズフェスティバル　AGFFGO冬祭り　　Chanxco描き下ろしギルガメッシュキャスギル缶バッジ　3点おまけで　無銘　アーチャー　タワレコ缶バッジもおつけします。バラ売り、値下げ不可です。箱にいれて暗所で保管しておりましたので、状態◎です。プチプチで包んで発送します。コンビニ支払いの方は購入されてもキャンセルします。支払いしない方が多発してるので暫く受付しません。新品即購入OK
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