Fate FGO ギルガメッシュ 缶バッジ　タワレコ　冬祭り　AGF

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商品詳細
Fateextraタワーレコード コラボ ワダアルコ描き下ろしアニメイトガールズフェスティバル AGFFGO冬祭り Chanxco描き下ろしギルガメッシュキャスギル缶バッジ 3点おまけで 無銘 アーチャー タワレコ缶バッジもおつけします。バラ売り、値下げ不可です。箱にいれて暗所で保管しておりましたので、状態◎です。プチプチで包んで発送します。コンビニ支払いの方は購入されてもキャンセルします。支払いしない方が多発してるので暫く受付しません。新品即購入OK
http://narcologia.ru/goods/manufacture528441.html
http://narcologia.ru/goods/septet902319.html
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