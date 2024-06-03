✨極美品✨ BROOKS BROTHERS レジメンタル ネクタイ

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商品詳細
管理番号:893▽詳細ブルックスブラザーズの王道なレジメンタル柄のネクタイです。BROOKSBROTHERSレジメンタル柄ネクタイトリコロールカラーレッドブルーホワイト赤青白近年モデル極美品▽付属品なし▽サイズ(約cm)大剣:9▽購入元:質屋・古物市場・買取信頼できる所から購入し自社でも再度鑑定士しています。▽状態:擦れや破れ等ほぼなく、未使用に近い商品です。カラー···レッド
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